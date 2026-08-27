Apache 207 in Stuttgart, 18. und 19.09.26

Apache 207 gilt als einer der eigenwilligsten Künstler des deutschen Rap. Statt gängiger Genre-Klischees setzt der Mannheimer auf melodischen Gesang, reflektierte Texte und eine markante Ästhetik. In seinen Songs hinterfragt er Themen wie Ruhm und Geld und verbindet Rap mit eingängigen Melodien. Nicht umsonst wird er von manchen als »Falco des Deutschrap« bezeichnet. Schon früh erkennen etablierte Rapper sein Potenzial. Auch im Netzt wächst Apaches Bekanntheit rasant: Noch vor der Veröffentlichung seiner ersten EP im Jahr 2020 erreichen seine Songs bereits enorme Klick- und Like-Zahlen. Damit legt er den Grundstein für eine außergewöhnliche Karriere.

Apache 207, Fr. 18. & Sa. 19. September, 20 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, hallenduo.de