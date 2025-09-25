Aris Quartett: Brahms im Wohnzimmer, 02.10.25

Willkommen im musikalischen Wohnzimmer und zur diesjährigen ­Residenz: Bereits seit über 16 Jahren musiziert das Aris Quartett aus Frankfurt in Originalbesetzung – und doch klingen die vier unerhört frisch, aufregend und meisterhaft. In der Königsdisziplin der Kammermusik setzen sie Maßstäbe und zeigen in der TauberPhilharmonie ­viele Facetten ihres Könnens. Zum Auftakt ihrer Residenz durchschreiten sie drei prägende Stilepochen für das Streichquartett: von der Wiener Klassik über die spätromantischen Meisterwerke von Johannes Brahms bis zum vielleicht größten Vertreter des 20. Jahrhunderts, Dmitri Schostakowitsch. Das Publikum erwartet perfektes Zusammenspiel, große Emotionen in intimster Form und den ganzen Zauber einer einzigartigen Musikgattung.

Do. 2. Oktober, 19.30 Uhr, Tauberphilharmonie, Weikersheim, www.tauberphilharmonie.de