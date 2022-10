Armin Sabol hat 1982 am Überhit »Major Tom (völlig losgelöst)« mitgewirkt. Als Produzent arbeitete er mit Acts wie Rage, Sinner oder Pyracanda. Doch seine alten Lieben lassen ihn nicht los: Die E-Gitarre und sein Herz zum krachenden Bluesrock. Mit seinem 2021 veröffentlichen Album »Back in Blue« im Gepäck macht er sich auf die halle in Reichenbach zu rocken.

Armin Sabol, Fr. 14. Oktober, 18.30 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de