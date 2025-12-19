Arnulf Rating: Die schärfste Jahresrückschau, 18.01.26

Seit Jahrzehnten steht Arnulf Rating mit seinem Kabarett mitten im Zeitgeschehen. Mit messerscharfem Blick nimmt er die Schlagzeilen auseinander und präsentiert zum Jahresende die wichtigsten Meldungen 2025 in einer kompakten, pointenreichen Show. Rating serviert dabei ein Best-of aus dem Kuriositätenkabinett des Mediendschungels – präzise formuliert, herrlich bissig und mit großem Vergnügen. Er lässt den Mief der Filterblasen entweichen, blickt auf prominente Peinlichkeiten zurück und zeigt gnadenlos auf, was im Jahr so richtig schiefgelaufen ist. Eine Presserückschau zum Lachen, Staunen und manchmal auch zum Weinen – befreiend und erfrischend zugleich. Mit Tempo und hohem Unterhaltungswert beweist einer der schärfsten Zungen des Landes erneut sein Können. Als letzter der legendären »3 Tornados« bleibt sein Motto unverändert: Unterhaltung mit Haltung.

Arnulf Rating, So. 18. Januar, 18 Uhr, Arche Dischingen, kultur-in-der-arche.de