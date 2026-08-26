Aron Werner »HAL« in Schwäbisch Gmünd, 04.09.26

Mit seinem Band-Projekt HAL –Highly Addictive Light– nimmt Aron Werner das Publikum mit auf eine musikalische Reise zwischen sphärischen Klanglandschaften, pulsierenden Rhythmen und schwebenden Melodien. Mal hypnotisch und meditativ, mal kraftvoll und energiegeladen entsteht ein intensives, beinahe cineastisches Hörerlebnis. Geprägt von Progressive Rock und Jazz verbindet Werner anspruchsvolle Harmonien mit improvisatorischer Freiheit und rhythmischer Vielfalt. So entwickelt HAL einen eigenständigen Sound, der zwischen klaren Strukturen und musikalischem Experiment changiert. Eine besondere Inspirationsquelle ist Werners Leidenschaft für Science-Fiction. alh

Aron Werner »HAL«, Fr. 4. September, 19.30 Uhr, a.l.s.o. ...kulturcafé, Schwäbisch Gmünd, jazzmission.de