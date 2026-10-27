Artemis in Stuttgart, 12.11.26

Das international besetzte Jazzensemble Artemis zählt zu den markanten Formationen des zeitgenössischen Jazz. Gegründet 2017 von Pianistin und Komponistin Renee Rosnes, vereint die Band fünf herausragende Musikerinnen mit eigenständigen musikalischen Handschriften. Zur Besetzung gehören neben Rosnes die Trompeterin Ingrid Jensen, Saxophonistin Nicole Glover, Bassistin Noriko Ueda und Schlagzeugerin Allison Miller. Gemeinsam verbinden sie technische Virtuosität mit rhythmischer Präzision, kraftvollen Arrangements und überraschenden Klangfarben. Live begeistert Artemis mit einem dynamischen, weltoffenen Sound.

Artemis, Do. 12. November, 20.30 Uhr, Bix Jazzclub, Stuttgart, www.bix-stuttgart.de