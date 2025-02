Das perfekte Valentinstags Geschenk? AYMZ live im Im Wizemann

AYMZ zerbricht Pop Punk Klischees und heteronormative Konstrukte an breiten Gitarrenwänden zu Scherben. Mit der Trost & Scherben Tour kommt AYMZ nun LIVE auf Tour.

Ein weiteres Highlight der Show ist, dass vor dem Konzert ab 18:30 Uhr ein Screening des aktuelle Dokumentationsfilms über AYMZ auf der Bühnenleinwand laufen wird.

Seit Anfang 2022 enthüllt das Talent aus Salzburg die eigene Kunstfigur und lässt musikalisch in das tiefste Innere blicken. Vor gitarrenlastiger Leinwand inszeniert AYMZ emotional aufgeladene Lyrik und formt diese mit ausdrucksstarker Stimme zu einnehmendem Kopfkino. Durch ehrlichen Zugang fokussiert sich AYMZ auf menschliche Vertrautheit und Verletzlichkeit und erzählt mit dieser Mischung gekonnt Geschichten von Grenzgängen. AYMZ Shows liefern herzzerreißende Emotion und spenden zugleich Trost & Hoffnung für Publikum und Künstler*in.

Mit der „Trost & Scherben“ Tour 2025 schließt sich ein weiteres Kapitel: AYMZ geht ein letztes Mal mit der bisherigen Livebesetzung auf die Bühne und zerbricht Pop Punk Klischees und heteronormative Konstrukte an breiten Gitarrenwänden zu Scherben. Seit Anfang 2022 enthüllt das Talent aus Salzburg die eigene Kunstfigur und lässt musikalisch in das tiefste Innere blicken – die bislang entstandene Musik des Projekts gibt es in voller Länge im Februar 2025 auf die Ohren. Ob auf Festivals á la LIDO Sounds oder dem Reeperbahnfestival, auf ausverkauften Shows mit YAENNIVER, CSD Paraden im gesamten deutschsprachigen Raum, beim Klimastreik oder in kleinen Clubs: AYMZ Shows liefern herzzerreißende Emotion und spenden zugleich Trost & Hoffnung für Publikum und Künstler*in.

Veranstaltungsdetails:

Datum: Freitag, den 14.02.2025

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Im Wizemann, Studio

Tickets online: c2concerts.de/tickets . eventim.de, Ticket-Hotline: 0711 2 555 555