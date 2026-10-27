Asaf Avidan in Ludwigsburg, 02.11.26

Der israelische Indie-Musiker Asaf Avidan ist zurück. Er präsentiert Songs aus seinem bisherigen Repertoire sowie sein neues Album. Dabei verbindet er Folk, Jazz, Blues, Rock, Pop und Rap zu einem unverwechselbaren Sound. Seine außergewöhnliche, berührende Stimme, poetischen Texte und charismatische Bühnenpräsenz prägen die Konzerte ebenso wie ein theatralisches Bühnenbild. Avidan verzichtet konsequent auf Auto-Tune, Playbacks und Computer und setzt auf authentische Live-Musik. Die New York Times verglich ihn einst mit Leonard Cohen und Robert Plant. Längst hat der Künstler jedoch seinen ganz eigenen Stil entwickelt.

Asaf Avidan, Mo. 2. November, 19 Uhr, Forum am Schlosspark, Ludwigsburg, www.stuttgart-live.de