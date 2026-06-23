In diesem Jahr wird vom 9. bis zum 12. Juli »Auf der Ziegenwiese« ein vielfältiges musikalisches und kulturelles Programm geboten: Am Donnerstag, 9. Juli sorgt der Italienischen Abend ab 18 Uhr für Stimmung. Zunächst entführt das Trio »Minnestrello« das Publikum in die Glut des italienischen Südens. Die Regionen Apulien, Kalabrien und Sizilien haben durch ihre jahrhundertealte Geschichte einen weltweit einmaligen musikalischen Reichtum aus den verschiedensten Kulturen hervorgebracht. In Deutschland ist diese feurige, rhythmische, energiegeladene Musik weitgehend unbekannt. Mitreißende Pizziche und Tarantelle wechseln sich mit ruhigen, emotional berührenden Liebesliedern ab. Ab 20.30 Uhr bringt das »Quartetto Corleone« mit ­Giovanni Santoro an der Gitarre, Harry Vederci am Kontrabass und Gioacchino Schmidt am Schlagzeug reichlich »Dolce Vita« mit Liedern aus den 50er und 60er-Jahren auf die Bühne. Alessandro Mega überzeugt am Mikrofon als waschechter Italiener und wie einst Rudolpho Valentino zieht er mit seinem Charme die Belle Ragazze an wie ein Magnet. Ein Abend mit dem Quartetto Corleone – fast wie ein Wochenendtrip an den Lago di Garda.

Expand Foto: Katharina Meier, Spiegelhof Fotografie Quartetto Corleone

Seit 2018 bringt die mittelfränkische Band »Affenzirkus« Festivalsound und Partyatmosphäre auf die Bühne. Mit einem abwechslungsreichen Mix aus Pop, Hip-Hop und Rock-Covern hat sich die Band unter anderem beim Ansbacher Altstadtfest und auf der Erlanger Bergkirchweih einen Namen ­gemacht. Mit Trompete, Schlagzeug und jeder Menge Live-Energie verwandeln die »Affen« auch am Freitag, 10. Juli ab 19 Uhr Ansbach in eine große Neonparty voller Mitsinghymnen und guter Stimmung.

Familien tragen sich den Samstag, 12. Juli in den Kalender, denn da bietet das Jugendamt zusammen mit den Ansbacher Kirchengemeinden und Vereinen ein vielfältiges Programm für Kinder auf dem Kinderfest an (10 bis 17 Uhr). An zahlreichen Aktionsständen laden Mitmach-Aktionen und Bastelangebote ein und auf der Bühne sorgen Zauberer und Kinderliedersänger für beste Unterhaltung. Am Abend ab 18 Uhr verwandelt sich die Ziegenwiese dann in eine Open-Air-Tanzfläche, wenn das DJ-Team von Evrydaze ihren hochkarätigen Mix aus Afro-House, House und Tech-House auflegt. Mehrere DJs sorgen für unbeschwertes Festival-Feeling und einen unvergesslichen Abend unter freiem Himmel.

Den Abschluss des Festivals bildet am Sonntag, 12. Juli die Kirchweih St. Johannis. Nach dem Kirchweihfestgottesdienst um 10 Uhr in der St. Johannis-Kirche findet auf der Ziegenwiese, frisch gezapften Bier und musikalischer Unterhaltung durch Gesangvereine aus der Region, die Ornbauer Stadtkappelle und die Band »Die Namenlosen« statt.

Expand Foto: Ansbach

Programm

Do. 9. Juli, 18 Uhr: Italienischer Abend

Fr. 10. Juli, 19 Uhr: Partyband Affenzirkus

Sa. 11. Juli, 10 Uhr: Kinderfest

18 Uhr: DJ-Event by Evrydaze

So. 12. Juli, 10 Uhr: Kirchweih St. Johannis

Auf der Ziegenwiese, Do. 9. bis So. 12. Juli, Ziegenwiese, Ansbach, www.tourismus-ansbach.de