In diesem Jahr wird an zwei Wochenenden im Juli »Auf der Ziegenwiese« ein vielfältiges musikalisches und kulturelles Programm geboten: Am ­Freitag, 11. Juli macht das »Quartetto Corleone« den stimmungsvollen Auftakt mit dem Italienischen Abend ab 18 Uhr. Mit Liedern aus den 50er und 60er-Jahren bringt das Quartetto Corleone mit Giovanni Santoro an der Gitarre, Harry Vederci am Kontrabass und Gioacchino Schmidt am Schlagzeug reichlich »Dolce Vita« auf die Bühne. Alessandro Mega überzeugt am Mikrofon als waschechter Italiener und wie einst Rudolpho Valentino zieht er mit seinem Charme die Belle Ragazze an wie ein Magnet. Ein Abend mit dem Quartetto Corleone – fast wie ein Wochenendtrip an den Lago di Garda.

Am Samstag, 12. Juli bietet das Jugendamt zusammen mit den Ansbacher Kirchengemeinden und Vereinen ein vielfältiges Programm für Kinder auf dem »Kinderfest« an (11 bis 17 Uhr). An zahlreichen Aktionsständen laden Mitmach-Aktionen und ­Kreativangebote zum Mitmachen ein und auf der Bühne sorgen Zauberer und Kinderliedersänger für beste Unterhaltung.

Auch die »Kirchweih St. Johannis« wird heuer auf der Ziegenwiese gefeiert. Nach dem Kirchweihfestgottesdienst am Sonntag, 13. Juli um 10 Uhr in der St. Johannis-Kirche findet auf der Ziegenwiese Biergartenbetrieb mit Spanferkel, frisch gezapften Bier und musikalischer Unterhaltung durch die Ornbauer Stadtkappelle und die Band Melange statt.

Expand Foto: Rainer Adolf Bardentreffen

Am Wochenende vom 18. bis 20. Juli findet dann das »Ansbacher Bardentreffen« auf der Ziegen-wiese statt. Zahlreiche Bands auf zwei Bühnen ­sorgen für beste musikalische Unterhaltung – umsonst und draußen. Am Freitagabend spielen Die Sonatoren, Samy West Band und Muddy What. Am Samstagvormittag treten Straßenmusiker in der ­Innenstadt auf und ab 14 Uhr sorgen u.a. Benza, ­Alfons Kettler, Erik Stenzel und weitere auf der ­Ziegenwiese für Stimmung. Am Abend folgen ­Jordan and Friends, Famling Fenix Band sowie ­Mellow Mark und Band.

Ein echter Geheimtipp und bei den Jazz-Fans sehr beliebt ist das »Jazztime« Konzert unter freiem Himmel, das dieses Jahr am 20. Juli ab 11 Uhr mit »Dixie Bones« auf die Ziegenwiese lockt. Die Band verspricht einen Mix aus ­beliebten Klassikern und selten gespielten Raritäten, von New Orleans Jazz über Blues und Dixieland bis in die Swing-Epoche mit Aufblitzen von Rhythm & Blues. Den Abschluss des musikalischen Wochenendes bilden dann die Auftritte von der »Frankenband« und »Johannes Bomhard« im Rahmen des Bardentrefffens am Sonntagnachmittag.

Programm:

Fr. 11. Juli: Italienischer Abend mit dem »Quartetto Corleone«

Sa. 12. Juli: Kinderfest

So. 13. Juli: Kirchweih St. Johannis

Fr. 18. bis So. 20. Juli: Ansbacher Bardentreffen

So. 20. Juli: Jazztime

Auf der Ziegenwiese, Fr. 11. bis So. 20. Juli, Ziegenwiese, Ansbach, www.tourismus-ansbach.de