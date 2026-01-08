Augsburger Figurentheater: »Petterson und Findus« in Besigheim und Heilbronn

Das Stück »Wie Findus zu Pettersson kam« von Sven Nordqvist erzählt die berührende Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft. Eines Tages erhält der alte Pettersson von seiner Nachbarin Beda Andersson einen Pappkarton, der eigentlich grüne Erbsen enthielt, nun aber ein kleines Kätzchen beherbergt. Dieses Geschenk bringt neues Leben in Petterssons einsame Existenz. Der Kater, den er Findus nennt, wächst schnell zu einem sprechenden, hoseverlangenden Begleiter heran. Ihre Abenteuer beginnen mit kleinen Erkundungstouren und dem täglichen Miteinander, das den Alltag des alten Mannes bereichert und verändert.

Im Augsburger Figurentheater erleben Besucher eine vielfältige Auswahl an Stücken, die nicht nur unterhalten, sondern auch einen hohen pädagogischen Wert bieten. Von den zeitlosen Abenteuern von 'Pettersson und Findus' über die lehrreichen Geschichten mit 'Rabe Socke' bis zu den fröhlichen Begegnungen mit 'Mascha und dem Bär' – das Theater begeistert Jung und Alt gleichermaßen. Die Aufführungen fördern nicht nur die Fantasie, sondern vermitteln auch wichtige Werte und Emotionen, die für Kinder von unschätzbarem pädagogischem Nutzen sind.

Besigheim Stadthalle Alter Kelter

Donnerstag 29.01., 16 Uhr

Ticketpreis 12 € pro Person (ab zwei Jahren)

Einlass und Tageskasse 30 Minuten vor Spielbeginn

Heilbronn Kinostar Arthaus

Freitag 27.02., 15 Uhr und 16:30 Uhr

Ticketpreis: 12 € pro Person (ab zwei Jahren)

Einlass und Tageskasse 30 Minuten vor Spielbeginn

augsburger-figurentheater-rmaatz.de