Aus voller Kehle für die Seele, 13.03.26

»Aus voller Kehle für die Seele« lädt Menschen jeden Alters und jeder Gesangs-Erfahrung zum gemeinsamen Singen ein – von denen, die glauben, gar nicht singen zu können, bis zu denen, die es gerne tun. Es ist kein Chor im klassischen Sinne, sondern eine lockere Verabredung, bei der Spaß, Experimentierfreude und das gemeinsame Scheitern im Vordergrund stehen. Noten werden nicht benötigt; die Texte erscheinen auf einer Leinwand. Patrick Bopp alias Memphis, Gründungsmitglied der Stuttgarter Vocal-Comedy-Gruppe »Füenf«, moderiert, singt vor und begleitet am Klavier. Gesungen wird alles, was Spaß macht: Rock, Pop, Schlager, Volks- und Kinderlieder, Rap, Ska oder Jodler.

Aus voller Kehle für die Seele, Fr. 13. März, 20 Uhr, CCS Schwäbisch Gmünd, c2concerts.de