Aus voller Kehle für die Seele, 26.04.26

Jeder hat eine Stimme – auch die innere –, doch sie zu zeigen, fällt vielen schwer. Patrick Bopp lädt dazu ein, die eigene Stimme zu entdecken, angstfrei und mit viel Spaß. Alle sind willkommen, egal ob geübte Sängerinnen oder solche, die glauben, gar nicht singen zu können. Gesungen wird, was gefällt: von Schlager und Jazzstandards bis zu Rock- oder Popsongs. Noten sind überflüssig, die Texte werden auf Leinwand projiziert. Bopp moderiert, motiviert, singt selbst und begleitet am Klavier einen Nachmittag voller musikalischer Freiheit, in dem alle Emotionen vom tiefen Berührtsein bis zu ausgelassener Albernheit ihren Platz haben.

Aus voller Kehle für die Seele, So. 26. April, 17 Uhr, Odeon, Göppingen, www.odeon-goeppingen.de