Ausblick: Kreuzgangspiele 2025

Das Feuchtwanger Theater bietet seit 1949 große Freilicht-Theatermomente in den Sommer-Monaten. Seit ein paar Jahren erstreckt sich die kleine, aber feine Reihe Kreuzgangspiele extra über das ganze Jahr.

Expand Foto: Sascha Kletzsch Birgit Minichmayr und Quadro Nuevo

William Shakespeare gehört als Dichter zu den Kreuzgangspielen wie kaum ein anderer. Am 18. ­Januar 2025 gehört ein besonderer musikalischer Abend ganz seinen Sonetten: In eindringlicher ­Weise hat Bernd Lhotzky eine Auswahl der Sonette des englischen Dramatikers neu vertont. Gemeinsam mit der bekannten Weltmusik-Formation ­Quadro Nuevo erweckt die Schauspielerin Birgit ­Minichmayr die vor über 400 Jahren erschienenen Gedichte zu neuem Leben. Mysteriös und spannend wird es mit Jens Wawrczeck am 21. März 2025: »Die Vögel«, bekannt durch die legendäre Verfilmung von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1963, ist der Titel einer Kurzgeschichte der englischen Schriftstellerin Daphne du Maurier. Der Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher Jens Wawrczeck erlangte mit seiner Rolle als Detektiv Peter Shaw in »Die drei ???« einen Kultstatus, der bis heute anhält. Gemeinsam mit Jan Peter Pflug am Theremin präsentiert er in Feuchtwangen einen Abend voller Hochspannung.Kurz bevor die Probenzeit für die Sommer-Saison beginnt, freuen sich die Festspiele, dass der Schauspieler Helmut Mooshammer für eine Kooperationsveranstaltung der Kreuzgangspiele mit der Konzertreihe KunstKlang in die Kreuzgangstadt zurückkehrt. Am 5. April 2025 wird er gemeinsam mit der Sopranistin Christiane Karg auf der Bühne stehen.

Expand Foto: Christian Hartmann Jens Wawrczeck

Ab Mitte Mai gibt es dann wieder hochkarätiges, unterhaltsames und berührendes Freilichttheater: Auf der Bühne im Kreuzgang werden wieder drei Stücke zu erleben sein; zwei für Erwachsene und eins für größere Kinder ab 5 und Familien. Im Nixel-Garten stehen ebenfalls drei Produktionen auf dem Programm. Auf der Kreuzgang-Bühne ist »Stolz und Vorurteil« von Jane Austen und »Sherlock Holmes – ein Skandal« nach Arthur Conan Doyle zu sehen – beide Stücke beziehen sich auf in ihrem jeweiligen Genre sehr berühmte Romanvorlagen. Für größere Kinder und Familien steht wieder ein Kinderbuchklassiker von Astrid Lindgren, nämlich »Meisterdetektiv Kalle Blomquist«, auf dem Programm. Auf der Bühne im Nixel-Garten können die Kleinsten »Weißt du eigentlich wie lieb ich dich hab?« nach dem beliebten Kinderbuch von Sam MacBratney erleben. Auch einen »Shakespeare« wird es im Sommer 2025 wieder geben: für junge Menschen zeigen die Festspiele das Theaterprojekt »Julia und Romeo« nach dem bekanntesten Liebesdrama der Weltliteratur, wieder eine Kooperation mit der Freien Schauspielschule Hamburg. In der Nixel-Scheune entführt das Schauspiel »Rahel« zudem in den berühmten und berüchtigten Salon der schillernden Rahel Varnhagen.

Alle Informationen sowie Karten gibt es auf www.kreuzgangspiele.de