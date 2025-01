Ausblick: Kreuzgangspiele Feuchtwangen 2025

2025 gehen die großen Feuchtwanger Festspiele bereits in ihre 77. Spielzeit. Auf dem Spielplan stehen Stücke, die sich mit Wahrheiten und Täuschungen beschäftigen: In »Stolz und Vorurteil« von Jane Austen geht es um fünf junge Frauen, die das wahre Lebensglück suchen. Im zweiten Abendstück ermittelt »Sherlock Holmes« in einem skandalösen Fall. Im Familienstück für Kinder ab 5 kann »Meisterdetektiv Kalle Blomquist« mit seinen Freunden einen Räuber enttarnen. Ebenfalls drei Stücke stehen im Nixel-Garten auf dem Programm: »Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?« ist ein Stück für kleine Kinder ab 3. Zudem ist hier »Julia und Romeo«, ein modernes Theaterprojekt nach William Shakespeare, und »Rahel« zu erleben, ein Stück, das in den berühmten Salon der schillernden Rahel Varnhagen entführt.

Mehr Informationen, alle Termine und Karten gibt es unter www.kreuzgangspiele.de