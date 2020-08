Die Weibsbilder mit Durchgangsverkehr

Die beiden Spaßgranaten bieten in ihrem inzwischen elften Programm eine gesunde Mischung aus Kabarett, Comedy und Musik. Bewährt setzen sie erneut Wortwitz, Improvisationstheater und Situationskomik ein, sodass jede Show der Künstlerinnen anders und jedes Mal ein Erlebnis ist.

Die Weibsbilder bestehen seit nunmehr 18 Jahren aus den beiden Protagonistinnen Anke Brausch und Claudia Thiel aus der Eifel. In ihrem neuen Programm »Durchgangsverkehr – ausgebremst und abgezockt« schlüpfen die Künstlerinnen in die Rolle deutscher Gesetzeshüterinnen. Dabei bringen sie dem Publikum auf charmante Art und Weise bei, was man im Straßenverkehr lieber tunlichst vermeiden sollte und berichten auch von waghalsigen Selbstversuchen.

Die Weibsbilder, Sa. 19. September, 20 Uhr, Ratshöfle Güglingen, www.kabarett-weibsbilder.de