Ausgesteckt: Unplugged, unverfälscht, unvergesslich, 11.09.25

Ausgesteckt – das ist eine außergewöhnliche Coverband. Der Name ist Programm: Alle Instrumente sind akustisch, unverfälscht und unplugged. Die vierköpfige Band aus Stuttgart interpretiert ihre Lieblingslieder – von Sportfreunde Stiller, Die Ärzte, Die Toten Hosen, Ed Sheeran bis hin zu Nena und den Beatles – in eigenen, handgemachten Unplugged-Arrangements. Mit viel Liebe zum Detail und dem Fokus auf das Wesentliche zaubern sie einen stimmungsvollen Sound auf die Bühne. Das funktioniert bei großen Open-Air-Konzerten ebenso gut wie im gemütlichen Irish Pub, im lauschigen Biergarten – oder bei einem Lagerfeuerabend im Tübinger Waldbiergarten. In optimal ausgewählter Besetzung mit mehrstimmigem Gesang, Akustikgitarre, Cajón, Bass und Saxophon schlägt das Quartett mal sanfte, mal kraftvolle Töne an.

Ausgesteckt, Do. 11. September, 20 Uhr, Sudhaus, Tübingen, www.sudhaus-tuebingen.de