Ausverkauft und ausgelassen: SPASSIX bringt Winnenden zum Lachen

Mit sieben Comedians in sieben verschiedenen Lokalen bot die zweite SPASSIX Comedy-Nacht in Winnenden einen Abend voller Humor, Lebensfreude und kulinarischer Highlights und wurde damit zu einem großen Erfolg. Die Veranstaltung am 6. November 2025 war, wie schon im Vorjahr, restlos ausverkauft und verwandelte die Innenstadt in ein Zentrum des Lachens.

Am Donnerstagabend strömten die Besucherinnen und Besucher in die teilnehmenden Lokale, um hautnah Comedy der Extraklasse zu erleben. Das bewährte Konzept der SPASSIX sorgt dabei stets für eine besondere Dynamik: „Die Gäste bleiben – die Comedians wechseln!“ Während das Publikum gemütlich an Tischen saß, gutes Essen und Getränke genoss, zogen die Künstler von Lokal zu Lokal und präsentierten dort ihre Kurzprogramme. So erlebte jedes Publikum vier unterschiedliche Auftritte – ein kurzweiliges Konzept, das den Abend abwechslungsreich und spannend machte.

Der Einlass begann um 18 Uhr, und schon beim gemeinsamen Essen herrschte gespannte Vorfreude. Um 19:30 Uhr fiel der Startschuss zur ersten Show, gefolgt von weiteren Auftritten um 20:20, 21:10 und 22:00 Uhr. Zwischen den Programmen blieb Zeit für Gespräche, Drinks und herzhaftes Lachen.

Zu den teilnehmenden Locations zählten das Alte Rathaus, das Fachwerk, das Glückskind, die Markthalle, die Schwabenalm, das Sedemiwa und das Turmstüble – allesamt gut gefüllt und mit bester Stimmung.

Für die Lacher des Abends sorgten sieben Künstler, die in der deutschen Comedy-Szene längst keine Unbekannten mehr sind. Berhane Berhane begeisterte mit seinem Programm „Deutscher als Du“ – ein pointiertes Spiel mit Klischees und Selbstironie, das selbst Bülent Ceylan einmal als „so geil“ bezeichnete. Mit Fragen wie „Schafft der Beamte überhaupt was?“ oder „Wer kontrolliert eigentlich das Finanzamt?“ traf er den Nerv des Publikums.

Dennis Boyette, ehemaliger Polizist aus Mannheim, präsentierte mit trockenem Humor Geschichten aus dem echten Leben zwischen absurd-komischen Einsätzen und Alltagssituationen, die jeder wiedererkannte. Seine authentische Art machte ihn schnell zum Publikumsliebling.

Jörg Kaiser wiederum nahm die Gäste mit auf eine Reise zwischen Generation Golf und Generation X. Mit scharfer Beobachtungsgabe und einem Augenzwinkern sezierte er Themen wie Fitnesswahn, politische Korrektheit und vegane Lebensstile und bewies, dass Selbstironie die beste Altersvorsorge ist.

Für magische Momente sorgte Maurice Grange, Europameister der Zauberkunst, der Comedy und Illusion zu einer ebenso verblüffenden wie charmanten Show verband. Mit Witz, Spontanität und viel Interaktion brachte er seine Zuschauer gleichermaßen zum Staunen und Lachen.

Feinsinnig und wortgewandt zeigte sich Michael Schönen, der als „Dichterfürst der Comedy“ bekannt ist. Mit seiner Mischung aus Poesie und Humor, seiner sogenannten „Cometry“, bewies er, dass kluge Sprache und Witz bestens harmonieren.

Oleg Weiß überzeugte mit markantem Akzent, Selbstironie und unerschütterlicher Energie. In seinem Programm „Oleg Weiß Bescheid“ erzählte er von kuriosen Alltagserlebnissen und seinem Leben zwischen Altenpflege, Türsteherjob und Informatikstudium – mit einer solchen Pointendichte, dass er zu Recht den Spitznamen „Kalaschnikow der deutschen Comedy“ trägt.

Den Abschluss machte Stefan Kurz, der mit trockenem, ehrlichem Humor und schwäbischem Charme von den Herausforderungen des Familienlebens berichtete. Fünf Kinder, Glatze, Tattoos und jede Menge Selbstironie: Seine Geschichten aus Ehe, Alltag und Außendienst trafen ins Schwarze.

So bot die zweite SPASSIX Comedy-Nacht in Winnenden alles, was einen gelungenen Abend ausmacht: eine einzigartige Mischung aus Lachen, Lebensfreude, Kulinarik und Nähe zwischen Künstlern und Publikum. Kein Wunder, dass die Veranstaltung erneut ausverkauft war und viele Gäste den Abend mit einem breiten Grinsen verließen. Schon jetzt freuen sich viele auf die nächste Ausgabe der SPASSIX Comedy-Nacht in Winnenden.