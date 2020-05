Autokino Heilbronn: Michael Kelly, Bülent Ceylan und viele mehr

Dass das Autokino Heilbronn nicht nur Kino kann, hat es längst bewiesen. Hier wird gesungen, gefeiert oder zuletzt gemeinsam an den Trollinger-Marathon erinnert. Und so geht es weiter: Am Samstag, 23. Mai singt Michael Patrick Kelly auf der Theresienwiese. Am Dienstag, 26. Mai kommt die European Outdoor Film Tour. Am Donnerstag, 28. Mai analysiert Fußball-Legende Mario Balser in Heilbronn das aktuelle Fußballgeschehen vor und neben dem Platz. Am 30. Mai sorgt der schwäbische Italiener Heinrich Del Core für lustige Unterhaltung. Stand-Up vor und auf der großen Leinwand bietet Comedian Bülent Ceylan am Freitag, 5. und am Samstag, 6. Juni. Und am selben Wochenende heizt Techno-DJ Felix Kröcher dem Publikum des Autokinos ein.

Michael Patrick Kelly (Paddy), das drittjüngste Mitglied der Pop- und Folk-Band The Kelly Family singt am kommenden Samstag, 23. Mai auf der Theresienwiese. Das Konzert ist ein exklusives SWR3-Konzert, für das man noch bis Mittwoch 23:59 Uhr Karten über SWR3 gewinnen kann.

E.O.F.T. – das steht für European Outdoor Film Tour und ist ein beliebtes Format, das zuverlässig die besten aktuellen Outdoor- und Abenteuerfilme vorstellt. Am Dienstag, 26. Mai um 19 Uhr ist das Programm im Heilbronner Autokino zu sehen.

Er ist Kultfußballer, Querdenker und lebende Legende: Früher sorgte Mario Basler in den Strafräumen der Bundesliga für Gefahr. Nun zieht es ihn auf die Bühne – als „SuperMario“ lenkt er unter dem Titel „Basler ballert live“ im Heilbronner Autokino am Mittwoch, 28. Mai um 20:30 Uhr seinen persönlichen, unverblümten Blick auf die Welt des Fußballs.

In seinem „Best of Programm“ schaut Heinrich Del Core auf die vergangenen zehn Jahre zurück. Mit dem schwäbischen Charme eines echten Halbitalieners beschreibt Del Core dabei die schönsten und lustigsten Geschichten der letzten Programme: Am Samstag, 30. Mai um 19 Uhr im Autokino.

Bülent-Ceylan begeistert seit Jahren ein Millionenpublikum in ganz Deutschland mit immer wieder besondere Shows. „Jetzt erst recht sollte man sich sein Lachen in diesen unsicheren Zeiten nicht nehmen lassen“, findet der Monnemer Star-Comedian und freut sich daher, mit einem OPEN hAIR SPECIAL am Freitag, 5. Juni und am Samstag, 6. Juni jeweils um 20 Uhr im Heilbronner Autokino Auszüge aus seinem aktuellen Programm „Luschtobjekt“ präsentieren zu können.

Unter dem Motto „let’s ride with Felix Kröcher“ gibt der bekannte Techno-DJ am Samstag, 6. Juni um 22:30 Uhr seine spektakuläre Techno Motor Show im Autokino. Heulende Motoren und flackernde Scheinwerfer sind garantiert.

Alle Infos zum aktuellen Programm für diese Kinowoche gibt es auf der Website. Tickets können nur online im Vorverkauf erworben werden: www.popup-autokino.de.