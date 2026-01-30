Axel Kühn Trio, 07.02.26

Mehr als ein Jahrzehnt ist seit dem Erscheinen des Debütalbums »Open-Minded« aus dem Jahr 2014 vergangen. In diesen Jahren ist das Axel Kühn Trio zu einer außergewöhnlich engen Einheit gewachsen. Die drei Musiker agieren mit blindem Verständnis. Im aktuellen Programm »Vision and Movement«, das ausschließlich Kompositionen von Axel Kühn präsentiert, bewegt sich das Trio souverän über stilistische Grenzen hinweg. Fließende Linien von Pianist Ull Möck verbinden sich mit den feinsinnigen Beckenschlägen und kraftvollen Soli von Schlagzeuger Eckhard Stromer. Im Zentrum steht stets Kühns Kontrabass, der immer neue Räume eröffnet.

Axel Kühn Trio, Sa. 7. Februar, 20 Uhr, Odeon, Göppingen, www.odeon-goeppingen.de