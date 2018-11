Axel Vornam erhält Kilian-Preis 2018

× Erweitern Axel Vornam Kilian Preis

Alljährlich wird der Kilian-Preis für hervorragende künstlerische Leistungen vom Theaterverein des Theaters Heilbronn verliehen. In diesem Jahr ging er an Axel Vornam, Heilbronns Theaterintendanten. Laudatorin Hanne Jacobi, die Vorsitzende des Theatervereins, würdigt damit die zehnjährige Erfolgsgeschichte, die das Theater Heilbronn unter Vornams Leitung geschrieben hat. Die Verleihung des Preises fand direkt im Anschluss an die Premiere des Stückes »Richard III.« statt, dessen Inszenierung natürlich von Vornam stammt und das den Start der neuen Theater-Saison in Heilbronn markiert. Nicht nur künstlerisch habe Vornam das Theater profiliert, sondern es auch finanziell auf solide Füße gestellt und es strukturell weiterentwickelt, so Jacobi. Sie lobte außerdem die Spielplangestaltung »am Puls der Zeit« und den Mut, dem Publikum auch sperrige und brisante Stoffe zuzumuten.