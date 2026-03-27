Bülent Ceylan: Comedy trifft Heavy Metal, 18.04.26

Bülent Ceylan kommt mit seinem neuen Programm »Diktatürk« nach Göppingen. Bekannt für seinen Mix aus bissigem Humor, Musik und Dialekt, widmet er sich diesmal den »Diktatoren des Alltags«. Unter dem Motto »Ab heute wird zurückdiktiert!« stellt er Rollenbilder auf den Kopf. Seine Kultfiguren wie Hasan, Harald oder Anneliese sorgen dabei für pointierte Einblicke in den Alltag. Bülent verbindet persönliche Erfahrungen mit gesellschaftlichen Themen. Mit seinem bodenständigen Humor, geprägt von Identität, Vorurteilen und Integration, trifft er den Nerv des Publikums. »Diktatürk« verspricht eine energiegeladene Show voller Witz, Musik und klarer Botschaften.

Bülent Ceylan, Sa. 18. April, 19 Uhr, EWS Arena, Göppingen, s-promotion.de