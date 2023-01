29 Jahre weltweit auf Tour, das sind mehr als 4000 Konzerte. Die BBs lieben ihre Musik und spielen den Blues so gekonnt, dass selbst die Amerikaner inzwischen den Hut vor dieser deutschen Band ziehen. Mit ihrer Mischung aus »Rhythm & Blues« und einem Hauch »Sixty Soul« haben Sie sich eine Fangemeinde um den ganzen Globus erspielt. Die Band erhielt zahllose Auszeichnungen wie den »German Blues Award« und den Titel »beste Bluesband Europas« durch französische Musikredakteure, ihre CD »Unique Taste« wurde mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik prämiert. B.B. & The Blues Shacks stehen für großartige Live-Auftritte und haben sich so auch als Top-Act in Übersee etabliert. Sie spielten in Dubai, auf dem Doheny Festival in Los Angeles und beim Byron-Bay-Festival in Australien mit Künstlern wie Bob Dylan, B.B. King und Elvis Costello vor Zehntausenden.

B.B. & The Bluesshacks feat. Bonita, So. 12. Februar, 11 Uhr

Kernersaal der Limpurghalle, Gaildorf, www.gaildorf.de