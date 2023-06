Bad Rappenauer Klassiktage

Bereits seit vielen Jahren sind die Bad Rappenauer Klassiktage fester Bestandteil des Kulturprogramms der Stadt. Und doch wird in diesem Jahr etwas anders sein. Die vier Konzerte verteilen sich auf zwei Wochenenden und das Programm wird so vielseitig sein, dass für jeden etwas dabei sein wird: Mal kindgerecht, mal mit viel Bad Rappenauer Geschichte und mal mit ordentlich Feuer und Temperament. Darauf dürfen sich die Besucher im Bad Rappenauer Kurhaus bei diese besonderen Konzertreihe freuen. Mit einem zauberhaften Märchenkonzert für die ganze Familie starten die Klassiktage. Das Kurhaus wird zum Schauplatz der Märchenoper »Hänsel und Gretel«. Auch an den übrigen Tagen wird einiges geboten: Einige der namhaftesten musikalischen Künstler haben sich zusammengefunden, um Ihren Gästen unvergessliche Abende zu bereiten.

Sa. 15. bis Sa. 22. Juli, Kurhaus, Bad Rappenau

www.badrappenau.de