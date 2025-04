Bademeister Schaluppke im Interview (SPASSIX Open Air 2025)

SPASSIX – Die Comedy Nacht blickt nun schon auf sieben erfolgreiche Comedy-Nächte in Heilbronn zurück. Nun geht SPASSIX »Open Air« am ­Donnerstag, den 7. August ­kommen fünf Comedians und bespielen fünf Open-Air-Bühnen in und um Heilbronn. Mit dabei: Robbi Pawlik aka Bademeister Schaluppke.

Nicht nur in den Schwimmbädern, auch bei dir auf der Bühne steht die neue „Badesaison“ vor der Tür. Was steht dieses Mal auf der Agenda?

Vor kurzem gab es die Premiere meines neuen Solo-Programms „SPASSbad“. Darin erfährt der Bademeister – wie’s im wahren Leben so spielt – eine Zäsur. Sein Schwimmbad wird wegen Sanierungsarbeiten geschlossen, er verliert seinen Arbeitsplatz und muss sich etwas Neues suchen.

Du blickst in deinem neuen Programm über den Beckenrand deiner Badbasis in Köln-Zollstock. Was ist dir dabei aufgefallen?

Bademeister Schaluppke lernt als Aushilfe bzw. Zeitarbeiter zwei neue Badeanstalten kennen: eine Therme/Wellnesstempel und ein Spassbad. Dort gibt es nur Nichtschwimmerbecken - man muss dort nicht mehr Schwimmen können. Und dort hat er auf einmal Vorgesetzte, die ihm vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Wer Schaluppke kennt, der weiß, daß er sein neues Revier schneller auf links gedreht hat, als eine Arschbombe vom 10er dauert.

Wie gehst du mit einer neuen Generation nervenaufreibender Badegäste um?

Wie immer. Mit Augenzwinkern, Toleranz und Empathie. Und einer ganz klaren Ansage: „Ihr müsst euch an die (Haus- und Bade-) Regeln halten, sonst funktioniert das Ganze hier nicht.“

Welche neuen Dummheiten bekommst du in den Schwimmbädern mit?

So neu ist es auch wieder nicht, aber Alles was mit dem Smartphone zusammen hängt. Social Media, Influencer, Content Creators, Instagram, TicToc, TocTic, FlipFlop, FlopFlip usw. Handys haben in einem Schwimmbad eigentlich nix zu suchen. Aber für junge Menschen ist ein Freibadbesuch ohne mobiles Endgerät ja undenkbar.

Hat sich die Bäderlandschaft in Deutschland verändert?

Ja. Und das sehr dramatisch. In den letzten Jahren wurden sehr viele Bäder geschlossen. Der Unterhalt eines Schwimmbads ist teuer und für eine Kommune eine freiwillige Leistung. Also, wenn gespart wird, muß erstmal das Schwimmbad dran glauben. Mit der Konsequenz, daß die Badeanstalt als Ort, an dem man Schwimmen lernen und etwas für seine Gesundheit tun kann, wegfällt.

Wie bringst du den „Spaß“ zurück ins Bad?

Die Frage unterstellt, als wären Bäder heutzutage nur noch humorlose Orte. Das stimmt natürlich nicht. Das Schwimmbad ist nach wie vor ein Ort von großer gesellschaftlicher Bedeutung, vor allem ein sozialer Treffpunkt, an dem ein freundliches, friedliches und fröhliches Miteinander möglich ist. … klang ich gerade wie ein Politiker? Das war Absicht.

Was muss man als Bademeister heutzutage alles können?

Als Badeaufsicht im Freibad ist man Lebensretter, Wespenstichverarzter, Animateur, Kindertröster, Sorgenonkel, Sozialarbeiter am Beckenrand der Gesellschaft, bei den Jugendlichen Sonderpädagoge, und wenn’s Streß gibt, ist man Vermittler, Mediator, Diplomat. Wenn ein pubertierendes Mädel ankommt und sagt „Die dumme Nuß da hinten hat mich gerade ertrunken!“ Da musst Du zwischen der dummen Nuß und Der die gerade ertrunken wurde, vermitteln.

Dürfen sich deine Zuschauer wieder auf Gesangseinlagen von dir freuen?

Selbstverständlich. Ich werde dem Publikum sogar Bewegungs- und Tanz-Einlagen aufdrängen.

Im August wird man dich in Heilbronn beim SPASSIX Open Air sehen können. Was willst du Badegästen aus Baden-Württemberg mit auf den Weg geben?

Als gebürtiger Schwarzwälder fühle ich mich an einem Baden-Württembergischen Bühnen- und Beckenrand immer sehr wohl.

Auftritte:

19:30 Uhr Jägerhaus, Heilbronn

20:20 Uhr Kurz-Wagner, Talheim

21:20 Uhr pane e vino,

Golfclub Liebenstein

22:00 Uhr Lauffener Weingärtner