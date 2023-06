Baden Württemberg lacht - im Stadtgarten in Bopfingen

Das erfolgreichste tourende Comedy- und Kabarett-Festival macht Halt im Stadtgarten in Bopfingen. Mit von der Partie sind Comedy-Größe Michael Mittermeier, der cholerische heute-Show-Star Gernot Haßknecht, sowie Stand-up Comedian Nikita Miller. Alle drei werden das Beste aus ihren jeweiligen Programm präsentieren und ihr Publikum den Lachtränen nahe bringen. Michael Mittermeier ist seit Jahren einer der erfolgreichsten Comedians Deutschalds und verbindet in seinen Programmen klassischen Stand-up mit Elementen des Kabaretts. Er stellt in Bopfingen Teile seines neuen Programms #13 vor, benannt nach seinem 13. Soloprogramm sagt der Bayer selbst, dass es das persönlichste bisher sei und das obwohl 13 eigentlich eine Unglückszahl ist und keiner in der 13. Reihe im Flugzeug sitzen will. Hans Joachim Heists Kunstfigur Gernot Hassknecht wurde für seine Ausraster in der ZDF-heute-Show bekannt. Nicht immer ganz politisch korrekt kommentiert Herr Hassknecht die politische Lage und wird aber mit Sicherheit dabei einen cholerischen Anfall bekommen. Mit den bedeutendsten deutschen Comedy-Preisen ausgezeichnet ist Hans Joachim Heist inzwischen nicht mehr aus der Kabarett-Branche wegzudenken. Ausgezeichnet mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg und dem Deutschen Kleinkunstpreis machte sich auch der Schwabe mit kasachischen Wurze Nikita Miller einen Namen. In seinem Programm»Im Westen viel Neues« bespricht er die Unterschiede zwischen den Kulturen, seine russische Clique in der schwäbischen Heimat und kommt zu dem Schluss dass Pelemi und Maultaschen eigentlich das Gleiche sind.

Willi Weber

Baden-Württemberg lacht, 21. Juli, 19.30 Uhr, Stadtgarten, Bopfingen, www.events-am-ipf.de