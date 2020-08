Badische Landesbühne: Die Zweite Frau am 29.9.

Badische Landesbühne: Die Zweite Frau am 29. und 30.9.

Laura ist schön, reich, todkrank und voller Wut über ihr verpfuschtes Leben! In der Rolle der liebenden Ehefrau und fürsorglichen Mutter sind ihre eigenen Bedürfnisse auf der Strecke geblieben. Die Haushaltshilfe Lena soll ihren Platz einnehmen, sie ersetzen und das Leben nachholen, das sie versäumt hat: die Rache an ihrem narzisstischen Ehemann und die Erziehung der hasserfüllten Tochter zu einer selbstbewussten Frau. Das Stück ist eine bissige Abrechnung mit dem alten Europa, mit Selbsttäuschungen und weiblichen Rollenbildern: eine rabenschwarze Tragikomödie der Erfolgsautorin Nino Haratischwili. Aufgeführt wird es am 29. September in Buchen und am 30. September in Walldürn.

Die Zweite Frau, Buchen: Di. 29. September, 19.30 Uhr, Stadthalle; Walldürn: Mi. 30. September, 19.30 Uhr, Haus der offenen Tür, www.dieblb.de