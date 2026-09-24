Badische Landesbühne startet in die neue Spielzeit 2026/27

Expand Foto: Manuel Wagner

Die Badische Landesbühne ist in die neue Spielzeit 2026/27 gestartet. Erneut bietet das traditionsreiche Stadttheater mit Sitz in Bruchsal, das seit über 75 Jahren zahlreiche Städte und Gemeinden in Nordbaden mit einem festen Abo-Spielplan versorgt, ein vielseitiges wie abwechslungsreiches Programm. Dabei ist für jede Alters- und Zielgruppe etwas dabei. Den Auftakt bildet Thomas Manns »Mario und der Zauberer«. Die Novelle führt ins Italien der 1920er-Jahre und erzählt von einer Urlaubsgesellschaft, die mit Ausgrenzung, Manipulation und wachsender politischer Spannung konfrontiert wird. Mit »Die Hölle auf Erden« von Maria Lazar folgt ein weiterer historisch-politischer Stoff. Das Stück blickt auf die Welt kurz vor dem Zweiten Weltkrieg: Der Völkerbund ist zerstritten, die politische Lage eskaliert – und selbst Petrus wird auf die Erde geschickt, um die Menschheit zu retten. Lazar verbindet dabei politische Satire mit einer bitteren Bestandsaufnahme gesellschaftlicher Zustände. Ein besonderer Schwerpunkt liegt erneut auf dem Jungen Theater. Mit Produktionen wie »Malala – Mädchen mit Buch« richtet sich die Landesbühne an Jugendliche und greift dabei Themen wie Bildung, Mut und gesellschaftliches Engagement auf. Die Musical-Produktion »Struwwelpeter« verspricht viel schwarzen Humor und schräge Musik, eine groteske Horrorshow für alle ab 13 Jahren. Hinzu kommen mit »Pippi Langstrumpf« oder »Der tapfere Töpfer« Vorstellungen für jüngere Kinder und Familien. Das Ziel der Landesbühne ist, alle Altersgruppen für das Theater begeistern und zugleich einen frühen Zugang zur Bühne ermöglichen. Auch Teilhabe und Barrierefreiheit spielen eine Rolle. So wird es wieder Vorstellungen mit Gebärdensprachübersetzung und sogenannte »Relaxed Performances« geben.

Programm 2026/27

Mario und der Zauberer

Die Hölle auf Erden

Malala - Mädchen mit Buch

Pippi Langstrumpf

Die Wahrheit

Struwwelpeter

Höhere Gewalt

Manhattan Project

Der tapfere Töpfer

Die Kirche bleibt im Dorf

Alle Stücke und Termine unter www.badische-landesbuehne.de