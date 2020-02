Bärbel Stolz präsentiert ihr Programm »Toller Arsch« in Mosbach

Als »Die Prenzlschwäbin« ist sie in der Comedywelt durchgestartet. 2020 lässt sie die Fiktion hinter sich und tritt als Bärbel Stolz auf - ganz nahbar, ganz neu, ganz unverfälscht, mit viel Intelligenz, Humor und einem tollen Hintern. In ihrem Bühnenprogramm »Toller Arsch« geht es um das Leben als Frau in der Großstadt. Als Heldin des eigenen Lebens muss eine Frau die unterschiedlichsten Rollen spielen: Mutter, Hausfrau, irgendwie emanzipiert - aber bitte immer sexy - Karrierefrau, Geliebte, beste Freundin, Feministin, Therapeutin, Sex-Expertin, Superheldin... Kein Problem, man ist ja wandelbar. Im Programm geht es auch um Männerrollen, Kindersorgen und Lebensträume. In kleinen Episoden, die liebevoll, boshaft und überspitzt die Probleme der modernen Großstadt-Mutter behandeln, begleitet das Publikum Bärbel Stolz auf ihrem Weg.

Bärbel Stolz, Do., 26 März, 20 Uhr, Alte Mälzerei, Mosbach, www.baerbelstolz.de