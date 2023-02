Balladen Nacht von Versengold in Stuttgart

Mit kräftigem Rückenwind vom Nummer eins Album »Was kost die Welt« aus dem vergangenen Januar und der dazugehörigen Tour starten Versengold ins Jahr 2023 - und knüpfen mit der Nacht der Balladen Tour direkt an eine der erfolgreichsten Eventreihen der Bandgeschichte an. Die seit fünf Jahren etablierte Tournee dreht sich insbesondere um die ruhigen Töne, die bei den energiegeladenen Shows der Bremer sonst etwas kurz kommen. Dabei erfreuten sich vergangene Balladen-Nächte großer Beliebtheit. Die lyrische Finesse von Sänger und Texter Malte Hoyer, ebenso wie die ausgefallenen, einfühlsam interpretierten musikalischen Arrangements der Folk-Rocker kommen in der besonderen Atmosphäre der handverlesenen Konzerthallen besonders zur Geltung. Gleichzeitig sorgt die erweiterte Besetzung mit Streichquartett, Gastsängerin und Percussion für besondere musikalische Tiefe und Dynamik.

Versengold – Nacht der Balladen 2023

Mo. 30. März, 20 Uhr, Theaterhaus, Stuttgart,

www.c2concerts.de