Band of Friends: The Music of Rory Gallagher, 29. März

»Band of Friends« wurde 2012 von Gary McAvoy gegründet, der von 1971 bis 1991 in der Band von Rory Gallagher den treibenden Bass gespielt hat und bei jeder Aufnahme von Rory Gallgher dabei war. Die Band tourte seither mehrmals mit großem Erfolg durch die USA und ganz Europa. Mittlerweile haben sie drei Alben mit eigenen Songs aufgenommen, die Top Bwertungen in der ganzen Bluesszene erhielten. Zu Band of Friends gehören neben Gary McAvoy auch Brandon O‘Neill am Schlagzeug, der von 1981 bis 1991 Mitglied bei Rory Gallagher war, sowie Stephan Graf (Gitarre und Gesang). Stephan Graf wuchs mit der Musik von Rory Gallgher auf und fand sie stets inspirierend. Die Band of Friends bringt mit ihrem eigenem Sound den einzigartigen Spirit von Rory Gallagher wieder auf die Bühne und ist ein Muss für alle Fans von Gallaghers Bluesrock.

Sa. 29. März, 21 Uhr, Ballroom, Ellwangen, www.ellwangen.de