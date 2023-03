John Lees' Barclay James Harvest in Sinsheim

Barclay James Harvest, die Band um John Lees, hat sich einem Namen gemacht als Progressive Rockband und unvergessen bleibt ihr Auftritt 1980 vor dem Reichstag in Berlin, das der Band Kultstatus eingebracht hat. Als erste westliche Rockband spielten sie in Ost-Berlin und lieferten mit ihrem 2013 veröffentlichten letzten Album eines der besten Werke ihrer Karriere ab. Mit dem Programm »Best of Classic Harvest« gehen sie jetzt auf Tour, die vermutlich letzte große Tour John Lees, und wollen alte, aber jung gebliebene Fans genauso begeistern wie junges Publikum.

John Lees’ Barclay Jmes Harvest, Sa. 22.April, 20:00 Uhr, Dr. Sieber-Halle, Sinsheim.