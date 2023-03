Barock: AC/DC Tribute der Extraklasse in Stuttgart

Über 650 Konzerte in Deutschland, Österreich, Tschechien und der Schweiz haben Barock seit ihrer Gründung als Tribute-Act anno 1993 gespielt. Jahr für Jahr kommen bis zu drei Dutzend weitere Termine hinzu. Die Fangemeinde wächst konstant, und zwar dank der großen Nähe zum Original sowie der absoluten Authentizität und Detailtreue. Diese fängt beim Bühnenaufbau an, geht über die verwendeten Instrumente, eine notengetreue Interpretation und reicht bis hin zu den eingesetzten Spezialeffekten wie Licht, Blitz und Donner. Angesichts so vieler, konstant positiver Referenzen und eines herausragenden Rufes verpflichtete der Bastei-Lübbe-Verlag die italienisch-deutsche Gruppe für den Soundtrack seines AC/DC-Hörbuches. Dessen Titel passt ebenfalls perfekt zu ihren eigenen, lauten, energiegeladenen, schweißtreibenden Shows: »Maximum Rock’n’Roll«! alh

Barock – The Best of AC/DC, Fr. 14. April, 20 Uhr, LKA Longhorn, Stuttgart,

www.c2concerts.de