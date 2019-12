Ein Märchen über Liebe und Treue

Schwanensee

Ein böser Zauberer hat die schöne Prinzessin Odette in einen Schwan verwandelt, als diese sich einst zu nahe an das Ufer seines Sees heranwagte. Doch in der Nähe des Sees liegt ein altes Schloss, in dem eine schöne Fürstin mit ihrem Sohn Siegfried lebt. Prinz Siegfried fühlt sich von den wunderschönen Schwänen im See magisch angezogen - ohne zu ahnen, dass es in Wirklichkeit junge Mädchen sind, die alle durch den bösen Zauberer verwandelt wurden. Um Mitternacht dürfen sie für eine Stunde menschliche Gestalt annehmen. Prinz Siegfried verliebt sich in die Prinzessin Odette und erfährt von ihr das Geheimnis ihrer Verwandlung und dass sie nur durch die Liebe und Treue eines Mannes von dem Zauber erlöst werden kann.

Schwanensee (Prager Festspiel Ballett), Donnerstag,19. Dezember, 20 Uhr, Liederhalle, Stuttgart