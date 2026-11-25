Comedian Bastian Bielendorfer beleuchtet die großen und kleinen Veränderungen des Lebens von technischen Neuerungen bis zu den Tücken des Erwachsenwerdens. Mit Selbstironie und entwaffnendem Humor erzählt der Ruhrpott-Komiker vom Älterwerden, von Freunden in der Midlife-Crisis und dem Moment, in dem man sich plötzlich nach früher zurücksehnt. Während man einst im Club feierte, stehen heute IKEA-Besuche und Familienalltag auf dem Programm. Auch künstliche Intelligenz, selbst ernannte Lifestylegurus und kuriose Trends bekommen ihr Fett weg. Bielendorfer verbindet alltägliche Beobachtungen mit absurden Geschichten und ehrlichen Einsichten.

Bastian Bielendorfer, So. 6. Dezember, 18 Uhr, Liederhalle, Stuttgart, www.s-promotion.de