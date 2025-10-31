Bauchredner Sebastian Reich in Heidenheim, 16.11.25

Mit »Purer Zufall« geht Bauchredner Sebastian Reich in sein fünftes Tour-Programm. Entstanden ist ein Show-Erlebnis voller Spaß, Überraschungen und jeder Menge Improvisation! Gemeinsam mit Nilpferd Amanda, dem fränkischen Maulwurf Schorsch und weiteren skurrilen Gästen entführt er das Publikum in eine bunte Welt aus Musik, Magie, Emotionen und Humor. Während Sebastian seine Show genau plant, sorgt Amanda dafür, dass nichts vorhersehbar bleibt. Denn sie liebt spontane Momente, aus denen verrückte Geschichten entstehen. So wird jede Show einzigartig und voller überraschender Wendungen. »Purer Zufall« verbindet Klassiker aus 20 Bühnenjahren mit frischen Ideen und interaktiven Einlagen, die Zuschauer jeden Alters begeistern. Ein Feuerwerk aus Komik, Herz und der Magie des Zufalls – bei dieser Show bleiben die Lachmuskeln garantiert nicht verschont! alh

Sebastian Reich, So. 16. November, 18 Uhr, Konzerthaus, Heidenheim, www.locations-hdh.de