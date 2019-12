Beat it

Das Musical über den King of Pop Der »King of Pop« ist zurück!

Seit der Premiere im vergangenen Jahr sorgt die zweieinhalbstündige Live-Show für Begeisterungsstürme und Standing Ovations. Die Hommage »Beat It!« zeigt in spektakulären Bildern Michael Jacksons erste Schritte im Musikbusiness mit den »Jackson 5«, seine unvergleichliche Solokarriere, aber auch seine persönlichen Veränderungen. Die aufwendige Bühnenshow präsentiert dabei 25 der größten Jackson-Hits live – wie »ABC«, »Billie Jean«, »Dirty Diana«, »Thriller«, »Man In The Mirror« und natürlich »Beat It« – in einzigartigen Choreografien nahe am Original. Auch der Song »Leave Me Alone«, in dem Michael den großen Medienhype um seine Person besingt und dessen Singleauskopplung aus dem Album »Bad« erst 30-Jähriges feierte, darf in der hervorragenden Setliste natürlich nicht fehlen.

Beat It – Das Musical über den King of Pop, Fr. 17. Januar 20 Uhr, MHP Arena Ludwigsburg, www.livemacher.de