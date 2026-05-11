Bee Gees By Maincourse, 21.05.26

Mit ihren Mega-Hits wie »Stayin‘ Alive« oder »Night Fever« wurden die Bee Gees zu einer der wichtigsten Symbolfiguren des Disco-Sounds. Die Tribute-Band Maincourse spielt ihre bekanntesten Stücke.

Hört man die ersten Töne mit geschlossenen Augen, könnte man schwören, es wären Barry, Robin und Maurice, die auf der Bühne stehen und ihre weltbekannten Hits singen. Doch es sind nicht die Bee Gees, die die Zuschauer auf eine musikalische Zeitreise durch ihre mehrere erfolgreichen Dekaden umfassende Karriere mitnehmen. Es ist die niederländische Band Maincourse. Doch Maincourse geht weit über eine Tribute Show hinaus: Sie transportieren die Magie von damals ins Heute, mit der Energie von 2026 und der Wucht einer Band, die die Konzertsäle zum Beben bringt. Ihre Shows sind keine bloße Imitation, sondern ein mitreißendes Erlebnis, das die zeitlosen Hits der Bee Gees in ein zeitgemäßes Licht rückt.

Do. 21. Mai, 19.30 Uhr, Liederhalle, Stuttgart, liederhalle.de