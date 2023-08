Beethovens Big Five

Ludwig van Beethovens Klavierwerke sind in der Klavierliteratur von epochaler Bedeutung. An zwei Abenden bekommt das Publikum in Öhringen die fünf Klavierkonzerte des Maestro zu hören, gespielt vom Württembergischen Kammerorchester Heilbronn. Mit Joseph Moog sitzt ein junger, international gefragter Pianist am Flügel. Am Pult steht der 2022 zum Generalmusikdirektor der Staatskapelle Halle ernannte französische Dirigent Fabrice Bollon, der ebenso auf internationalen Bühnen gastierte und in Paris bei Nikolaus Harnoncourt studierte. Außerdem arbeitet er als Komponist. Am ersten Abend, Donnerstag 14. September um 18.30 Uhr, werden zunächst die Klavierkonzerte Nr. 1, 2 und 4 gespielt, am zweiten Abend, Samstag 23. Oktober, folgen dann die Konzerte 3 und 5.

Do. 14. und Sa. 23. September, 18.30 Uhr und 19 Uhr, Kultura,

Öhringen, www.hohenloher-kultursommer.de

www.kultura-oehringen.de