Ben Zucker, 03.03.26

Ben Zucker startet 2026 mit der bislang größten Tour seiner Karriere: Die „»Kämpferherz Arenatour« führt ihn mit kraftvoller Live-Band nach Stuttgart. Mit der Single »Angelina« und dem im Oktober 2025 erschienenen Album »Kämpferher«z schlägt er ein neues Kapitel auf – emotional, energiegeladen und dennoch seinem Stil treu. Parallel veröffentlichte er sein Buch »Kämpferherz: Meine Geschichte«, in dem er persönliche Einblicke gibt. Live begeistert Ben Zucker mit Hits wie »Na und?!« und »Was für eine geile Zeit« sowie neuen Songs. Die Fans erwartet eine mitreißende Show mit spektakulären Bühnenbildern, starken Visuals und intensiver Lichtinszenierung.

Ben Zucker, Di. 3. März, 19.30 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart, musiccircus.de