Benefizkonzert Gospel Diamonds in Heilbronn, 27.11.25

Auch in diesem Jahr unterstützen die Gospel Diamonds wieder den Seelenschmaus sowie sozial schwache Menschen in der gesellschaftlichen Mitte. Zu diesem Zweck findet erneut ein großes Spendenkonzert statt. Das Motto der Gospel Diamonds ist Programm: Die Band beschreibt „One Love“ als eine wunderschöne Mischung für reine Glücksmomente! Der Chor präsentiert eine wohldosierte Priese aus besinnlichen Winter und Weihnachtsliedern, temperamentvolle Popsongs, groovigen Gospels und einfühlsamen Balladen gepaart mit Funk & Soul.

Do. 27. November, 19:30 Uhr, ev. Nikolaikirche / Sülmerstraße 72, Heilbronn