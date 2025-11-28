Benefizkonzert mit der MGV Big Band in Bad Rappenau (13.12.25)

Der vorweihnachtliche Christmas Swing im Bad Rappenauer Kurhaus ist inzwischen eine schöne Tradition geworden und stellt den musikalischen Jahresabschluss der MVG Big Band dar. Weihnachtslieder sowie Klassiker im Big Band Sound in stimmungsvoller Atmosphäre, darauf dürfen sich die Besucher dieses besonderen Konzerts für den guten Zweck freuen. Nachdem im vergangenen Jahr der musikalische Schwerpunkt auf Weihnachtsliedern im Big Band Sound lag, wird das Konzert in diesem Jahr aus zwei unterschiedlichen Teilen bestehen: So werden im ersten Teil zahlreiche Klassiker der Big Band-Musik u.a. von Michael Bublé, Louis Armstrong, Etta James, Oliver Nelson und Tower Of Power zu hören sein. Im zweiten Teil wird dann das Publikum mit bekannten Weihnachtsliedern aus Deutschland, England, Frankreich, Südamerika und Amerika auf Weihnachten eingestimmt. Die Musiker nutzen dabei die ganze musikalische Bandbreite, die eine Big Band zu bieten hat.

Sa. 13. Dezember, 19:30 Uhr, Kurhaus, Bad Rappenau