Benefizkonzert mit Stefan Jakob, 10. November

»Lieder des Lebens«. So lautet das neue Programm von Liedermacher Stefan Jakob. Der ehemalige Lehrer ist schon seit vielen Jahren mit seinen Liedern unterwegs, hat bei zahlreichen Kirchentagen gastiert, vier CDs produziert sowie ein Buch und ein Theaterstück geschrieben. Zentrales Thema ist immer wieder die Frage nach dem Geheimnis des Lebens. Was macht das Leben eigentlich aus? Liegt ein Sinn in unserem Dasein? Wie können wir als Menschen reifen und wachsen? Mit diesen Fragen versucht der Pfedelbacher Liedermacher in seinen Liedern und auch Gedichten dem Geheimnis des Menschen auf die Spur zu kommen. Einlass ist bereits um 15.30 Uhr, im Vorfeld des Konzerts können Gäste das große Kuchen- und Tortenangebot mit Kaffee und Tee im Gemeindesaal neben der Kirche genießen. Konzertbeginn um 17 Uhr. Freie Platzwahl.

So. 10. November, 17 Uhr, Klosterkirche Gnadental, www.help-wirhelfen.de