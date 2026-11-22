„Helfen kann so klangvoll sein.“, unter diesem Motto veranstaltet der gemeinnützige Verein „Help! – Wir helfen!“ (HWh) aus Schwäbisch Hall gemeinsam mit dem Daimler Sinfonieorchester Stuttgart (DSO) sowie mit großzügiger Unterstützung der Gemeinde Kernen ein klassisches Konzert, dessen Erlös vollständig bedürftigen Menschen zugutekommt.

Am 2. Dezember 2026 werden dem Publikum ab 20.00 Uhr im Bürgerhaus in Kernen Werke von Edvard Grieg, Franz Schubert, Max Bruch, Jean Sibelius sowie ein Harfenkonzert von Carl Reinecke geboten. Bereits ab 18.30 Uhr können die Konzertbesucher leckere Snacks genießen und an einer attraktiven Tombola teilnehmen.

Das Daimler Sinfonieorchester Stuttgart ist ein Laienorchester mit rund 60 Mitgliedern, welches sich überwiegend aus Beschäftigten des Daimler-Konzerns zusammensetzt. Es wurde 1978/1979 als Kammerorchester gegründet und hat sich zu einem voll besetzten Sinfonieorchester entwickelt. Im Repertoire finden sich Werke aus Barock, Klassik, Romantik und auch moderne Filmmusik. Mit dem Benefizkonzert am 2. Dezember 2026 unter dem Titel „Zwischen Sternenlicht und Harfenklang“ unterstützt das DSO die Arbeit von „Help! – Wir helfen!“.

„Jeden Tag mindestens einem Menschen medizinisch zu helfen, das ist unser Ziel“, so der Vorsitzende des Vereins, Heinz Zeisberger.

Tatsächlich konnte der Haller Verein HWh seit 2008 16.000 Menschen medizinische Vor-Ort-Hilfe in einem Umfang von insgesamt ca. 3 Millionen Euro zukommen lassen. Der Verein unterstützt Menschen, die sich in Ländern, wie u. a. Nepal, Peru und den Philippinen medizinische Behandlungen nicht leisten können. HWh finanziert dabei vorwiegend Operationen von Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten, Grauem Star und Verbrennungen sowie Prothesen. „Dabei ist es uns wichtig möglichst vielen Menschen Hilfe durch medizinisch kompetente Strukturen vor Ort zukommen zu lassen“, so Zeisberger und ergänzt „durch den Konzertbesuch kann jeder mit kleinen Mitteln dazu beitragen“.

Mi. 2. Dezember, 20 Uhr, Bürgerhaus, Kernen, help-wirhelfen.de

Spendenkonto: DE32 6229 0110 0001 2340 05

Zusatzinformation

Kartenvorverkauf (14 Euro/Ticket):

Apotheke Beinstein (Waiblingen)

Getränke Geyer (Aichwald)

Buchhandlung Blessings4you (Weistadt-Beutelsbach

Blumen Weiss (Rommelshausen)

Bäckerei Bach-Bäck (Stetten im Remstal)

Vitalwelt Apotheke (Winnenden)

und online: event-frog.de