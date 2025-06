Berhane Berhane beim SPASSIX Open-Air (7.8.25)

SPASSIX – Die Comedy Nacht blickt nun schon auf sieben erfolgreiche Comedy-Nächte in Heilbronn zurück. Nun geht SPASSIX »Open Air« am ­Donnerstag, den 7. August ­kommen fünf Comedians und bespielen fünf Open-Air-Bühnen in und um Heilbronn. Mit dabei: Berhane Berhane

Woher stammt deine Faszination mit deutschen Beamten?

Das ist das Theater mit meinem Namen immer. Es ist ein Doppelname und Beamte glauben mir das nie. Egal, ob es bei der Polizeikontrolle beim Zoll, beim Flughafen, egal wo ist, ich werde immer rausgezogen. Entsprechend mache ich meine Späße dazu auf der Bühne.

Was war so das Absurdeste, womit du dich auseinandersetzen »durftest«?

Das war, als ich nach Österreich gefahren bin, da haben sich zwei Zollbeamte offenbar gewundert, dass Deutschland nach Österreich ausreise. Die haben mich allen Ernstes gefragt, ob ich nicht in die falsche Richtung fahre. Ich hab dann eiskalt geantwortet: »Nee, ich hole grad die anderen noch ab.« Jeder Tag in meinem Leben liefert mir Stories für die Bühne.

Dein aktuelles Programm trägt den Titel »Deutscher als du«. Was macht für dich einen waschechten Deutschen aus?

Wir haben bestimmte Floskeln und Anwandlungen, die sich nur bei Deutschen eingebürgert hat – und bei mir auch. Wenn man im Urlaub am Pool liegt und dann sagt: »Hey, Sie haben grade meine Liege weggenommen.« Das ist doch gar nicht »meine Liege«, da liegen mehrere tausend Leute im Monat. Am nächsten Tag steh ich dann früh auf, um mein Handtuch auf die Liege zu werfen und merke dann »Ach du Scheiße, wie deutsch bist du denn grade?« Mir hat ein Ägypter tatsächlich mal gesagt »Berhane, du bist ja noch schlimmer als die Deutschen.« So kam es zu dem Titel.

Wie viel Spaß verstehen die Leute, wenn du dich über sie lustig machst?

Die meisten merken es noch nicht mal – das ist ja das Lustige an der ganzen Geschichte. Ich halte allen den Spiegel vor, auch mir selbst. Trotzdem bleiben manche Dinge hängen. Ich frage in meiner Show, wie es sein kann, dass die Menschen in Äthiopien, wo ich herkomme, nix haben und trotzdem glücklich und lustig drauf sind und hierzulande gibt es so viele Menschen, die alles haben und trotzdem total unglücklich sind. Am Ende des Programms sage ich immer »Smiley Face«, weil ich genau das den Menschen mitgeben will – besonders den Schwaben, die brauchen ganz schön viel »Smiley Face«. (lacht)

Eine dieser Bühnen wird im August das SPASSIX Open Air in Heilbronn sein. Worauf können sich die Zuschauer freuen?

Ich habe wieder tolle Geschichten dabei, absurde Sachen, die ich erlebt habe – auch eine aus Heilbronn. Ich freue mich also darauf, mit den Menschen zusammen darüber lachen zu können – und dann noch unter freiem Himmel, das wird interessant.

Du bist ja schon in Arenen mit über 80.000 Zuschauern aufgetreten...

Genau, also schauen wir mal, wie viel Heilbronn so hinkriegt. (lacht)

Auftritte beim SPASSIX Open Air am 7. August:

19:30 Uhr Weingut Kurz-Wagner

20:20 Uhr Pane e Vino

21:20 Uhr Lauffener Weingärtner

22:00 Uhr Road House Club