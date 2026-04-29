Bernadette Schoog trifft Cordula Stratmann, 28.05.26

Regelmäßig lädt die Journalistin und Moderatorin Bernadette Schoog zu Gesprächen zusammen mit der Kreissparkasse Tübingen mit bekannten Persönlichkeiten ins Tübinger Sparkassen Carré ein. Im Mittelpunkt stehen Lebenswege, Haltungen und Erfahrungen. Die Abende sind geprägt von Nähe, Konzentration und einer Atmosphäre, die echte Begegnung ermöglicht. Bernadette Schoog führt durch rund neunzig Minuten Gespräch. Ruhig, aufmerksam und mit Gespür für Zwischentöne entstehen Dialoge, die Raum für persönliche Einblicke lassen und das Publikum nah am Geschehen teilhaben lassen. Dieses Mal zu Gast ist Cordula Stratmann. Eine Frau, die sich in keine Schublade stecken lässt. Sie ist Komikerin, sie ist Bestseller-Autorin, sie ist Schauspielerin, sie ist Familientherapeutin und noch so vieles mehr. Ihre Mutter hat immer gestöhnt, die kleine Cordula sei einfach »zu viel«. Auch wenn das lange als Vorwurf im Raum stand, kann die erwachsene Cordula damit gut leben. Sie sei, so die Selbstbeschreibung heute, tatsächlich »laut, kräftig und viel«. Aber gerade das macht sie aus, auf der Bühne, vor der Kamera oder in Gesprächen. Ob als »Annemie Hülchrath« in »Zimmer frei« oder als Spielpartnerin von Maren Kroymann oder Olli Ditttrich. Mit ihrem Humor entdeckt sie das Komische im Ernsten und das Ernste im Komischen. So auch in ihrem jüngsten Buch: »Wo war ich stehen geblieben«. Wir bekommen es immer mit ihr höchstpersönlich zu tun: eine Frau, deren Facetten sich aus so vielem zusammensetzen, aus der Erfahrung als erfahrene Therapeutin, aus der der leidenschaftlichen Mutter und natürlich immer auch aus der der originellen Komikerin. Ein Abend mit ihr ist ein Parcours durch die Höhen und Tiefen des Lebens, humorvoll, nachdenklich, kunterbunt und ernst und immer mit einem Augenzwinkern.

»Schoog im Dialog« mit Cordula Stratmann, Do. 28. Mai, 20 Uhr, Sparkassen Carré Tübingen, ksk-tuebingen.de/veranstaltungen