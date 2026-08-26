Dieser Bempflinger ist wild, witzig und wieselflink. Mit scharfem Verstand und charmantem Humor ist Herr Hämmerle selten um eine Antwort oder Ausrede verlegen. Im neuen Programm »Escape Rooms – ­alles im grünen Bereich!« hat er außerdem Hardrock-Oma Frau Schwerdtfeger, die noch immer weiß, wo der Hammer hängt, und Hotte, den Tresenphilosophen, mit dabei. Gemeinsam zeigen Sie: Da, wo es ­gefährlich wird, geht der Spaß erst richtig los! Sei es beim Besuch eines Escape Rooms, im Survival Camp oder im Theater bei Schillers ­Räubern. Herr Hämmerle steckt voller Energie. Er vereint Tatkraft mit Cleverness.

Fr. 18. September, 20 Uhr, Bürgerhaus, Rot am See, www.rotamsee.de