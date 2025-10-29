Bernd Lafrenz in Osterburken, 29.11.25

Wer kennt sie nicht, die schönste und zugleich traurigste aller Liebesgeschichten? Und wer Bernd Lafrenz kennt, weiß auch, dass sowohl Taschentücher als auch Reclam-Heftchen getrost zuhause bleiben können. In seiner liebevollen Parodie verleiht Bernd Lafrenz „Romeo und Julia“ als einer seiner frei-komischen Shakespeare-Inszenierungen diesen ganz speziellen, luftig-leichten Reiz, mit dem er das Osterburkener Publikum schon in seinem „Othello“ begeistert hat. Aber Lafrenz wäre nicht Lafrenz, wenn er die Geschichte einfach nur nacherzählen würde!

Sa. 29. November, 20 Uhr, Baulandhalle, Osterburken, www.kulturkommode.de