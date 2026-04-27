Bernd Stelter: Humor statt Zornesfalte, 09.05.26

Worüber wir uns alles aufregen: über das Knöllchen an der Windschutzscheibe, die langsame Kasse im Supermarkt, die Politik oder einfach das Wetter. Ärger hinterlässt Spuren – besonders im Gesicht, wo sich schnell die sogenannte Zornesfalte zwischen den Augenbrauen eingräbt. Lachen wirkt dagegen wie ein Gegenmittel: Es entspannt, macht attraktiver, stärkt die Lunge und versorgt das Gehirn mit frischem Sauerstoff. Genau hier setzt das neue Bühnenprogramm »Reg dich nicht auf. Gibt nur Falten« von Bernd Stelter an. Zwei Stunden voller Humor sollen dafür sorgen, dass sich die Mundwinkel heben, der Alltag leichter wirkt und ganz nebenbei das Wohlbefinden steigt – eine Art Beautybehandlung mit jeder Menge Lachen.

Bernd Stelter, Sa. 9. Mai, 20 Uhr, Scala Ludwigsburg, scala.live