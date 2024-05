Bernd Stelter im Interview

»Reg’ dich nicht auf. Gibt nur Falten!« ist das neue Programm von Bernd Stelter. Der Kabarettist sorgt für einen Abend mit Lachern und Melancholie und plädiert für mehr Gelassenheit im Umgang miteinander. Deutschlandweite Bekanntheit erreichte er durch die Sendung »7 Tage 7 Köpfe« und Auftritte beim Kölner Karneval.

Expand Foto: Manfred Esser

Was darf das Publikum bei Ihrem neuen Programm erwarten? Also zunächst einmal eine Mischung. Es ist ein sehr lustiges Programm, aber es hat auch ernste Momente. Es ist ein gesprochenes Programm, aber es gibt auch Lieder. Mein Mentor Rudi Carrell hat immer gesagt: »Wenn du den Leuten einen schönen Abend machen willst, bring‘ sie zum Lachen. Und wenn du ihnen einen tollen Abend machen willst, bring‘ sie zum Lachen und zum Weinen.« Es muss auch melancholische und ernste Momente geben, weil zwei Stunden lang Lachen ist langweilig. Ich sehe mich auch als Kabarettist, nicht als Comedian. Ein Comedian hat ein Mikrofon in der Hand, erzählt zwei Stunden irgendwas, Hauptsache lustig. Das reicht mir nicht. Bei einem Kabarettprogramm sollte es auch um Grundlegenderes gehen.

Also darf sich das Publikum auch aufregen? Na ja, hoffentlich nicht. Es ist aber wirklich so, dass sich in unserem Land viel zu viele Leute über viel zu großen Blödsinn aufregen. Gelassen sein ist so schön und das kriegen wir zu selten hin. Ich merke das an mir selbst auch und bin sicher nicht perfekt. Ich gebe mir aber große Mühe, gelassener zu werden. Das hat aber vielleicht auch etwas mit dem Alter zu tun.

Haben Sie das Gefühl, dass sich die Gesellschaft mehr aufregt als früher? Ganz, ganz sicher. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Einerseits sind wir natürlich über alles informiert und haben viel mehr Informationen. Durch Fake News und Social Media-Geschichten lesen wir uns aber auch einen Blödsinn durch, der uns vor 10 oder 20 Jahren überhaupt nicht interessiert hätte. ­­

Was ist etwas was Sie richtig aufregt? ­Was mich wirklich aufregt ist, dass manche Menschen überhaupt nicht kapieren, wie gut es uns geht. Wir leben in einem Paradies. Wir leben in einer Demokratie, wir haben freie Wahlen, wir haben eine freie Meinungsäußerung und wir können zum Frühstück Ananas essen, wenn wir dazu Lust haben. Wir können jedes Produkt weltweit kaufen. Und was machen wir? Wir regen uns tagtäglich darüber auf, was alles schief geht. Also eine ganz wichtige Geschichte wäre auch mal wieder das Positive zusehen. Dass die Leute das nicht hinkriegen, das regt mich wiederum auf.

Was sind ihre Tipps für mehr Gelassenheit?

Es gibt einen wunderbaren Satz von Robin Williams: »Jeder Mensch, den du triffst, kämpft einen Kampf, von dem du nichts weißt. Sei freundlich zu jedem.« Und dieses freundlich sein, finde ich wichtig. Ich hatte mal einen Kommilitonen, der hat mir gesagt »Nett ist der kleine Bruder von Doof«. Das ist völlig falsch. Wenn wir alle anfangen würden ein bisschen netter zu sein, dann wäre uns schon sehr geholfen. Für mich persönlich ist Freundlichkeit etwas ganz Wichtiges. Mir geht es auch massiv um Respekt. Ich finde unsere Gesellschaft ist respektlos geworden und das mag ich überhaupt nicht.

